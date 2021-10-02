الحكومة تُطالب اللجنة الوزارية المشكلة لإعداد جدول مرتبات موحد للدولة الليبية بإحالة نتائج عملها

طرابلس 02 أكتوبر 2021 (وال)- طالب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء اليوم السبت، وزير المالية خالد المبروك – رئيس اللجنة الوزارية المشكلة لإعداد جدول مرتبات موحد للدولة الليبية، بإحالة نتائج عمل اللجنة إلى مجلس الوزراء.

هذا وجاء ذلك كتاب عاجل وهام، يطالب فيه السيد عادل جمعة عامر، وزير المالية خالد المبروك بصفته رئيسًا للجنة الوزارية المشكلة والتي انتهت المحددة لهم من خلال (60) يومًا، وذلك لإعداد جدول مرتبات موحد للدولة الليبية، بإحالة نتائج عمل اللجنة لغرض المناقشة قُبيل اعتمادها وإحالتها لمجلس النواب لإقراره. (وال) م ب/ ر ت

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