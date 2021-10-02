الصحة: إيطاليا تمنح ليبيا نصف مليون جرعة من لقاح كورونا

استقبلت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي جاءت كمنحة من الحكومة الإيطالية ووصلت عبر مطار «معيتيقة الدولي»، وذلك في إطار التعاون الثنائي المشترك بين الدولتين، والتنسيق بين وزارة الصحة الليبية وسفارة دولة إيطاليا لدى ليبيا .

وكان في استقبال الشحنة كل من مستشار وزير الصحة «عادل النحيب»، ومدير إدارة الطوارئ الصحية «محمد الغزيوي»، ومدير مكتب وزير الصحة «سعيد الدرسي»، وسفير إيطاليا لدى ليبيا «جوزيبي بوتشينو قريمالدي».

وذكرت وزارة الصحة، في بيان لها أنه من المقرّر أن تمنح الحكومة الإيطالية ليبيا شحنة ثالثة من لقاح «أسترازينيكا» تقدّر بحوالي 144 ألف جرعة، إلى جانب الشحنتين الأولى والثانية اللتين وصلتا إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي عبر رحلتين جويتين، إحداهما تقدّر بحوالي 240,000 جرعة، والأخرى بحوالي 117,600 جرعة، ليكون إجمالي عدد الجرعات الممنوحة 501,600 .

وأكدت وزارة الصحة في بيانها أن هذه الشحنات سوف تساعد في تلبية جزء من احتياجات ليبيا من اللقاحات، وستكون داعمًا للجهود الطبية الدولية في الاستجابة لهذا الوباء العالمي بشكلٍ جماعي.