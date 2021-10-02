المرصد السوري: حتى اللحظة لم يتم سحب أي مقاتل من المرتزقة السوريين المتواجدين في طرابلس

ليبيا – قال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن إنه رغم التحضيرات لإعادة دفعة من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا المتواجدين ضمن معسكرات العاصمة الليبية، أفادت مصادر أنه وحتى اللحظة لم يتم سحب أي مقاتل من المرتزقة السوريين المتواجدين في العاصمة طرابلس.

عبدالرحمن أشار بحسب المكتب الاعلامي التابع للمجلس إلى أنه من المرشح أن تكون عملية الانسحاب “إعلامية وهمية” إذا لم تكن هناك جهات دولية تراقب عملية سحب المرتزقة وإعادتهم إلى سوريا عبر تركيا، وذلك غرار عملية سحب المرتزقة التي كانت مقررة في مارس والتي كانت وهية آن ذاك.

يشار إلى أن المرصد السوري نشر تحضيرات تجري لإعادة دفعة من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا المتواجدين ضمن معسكرات في العاصمة الليبية طرابلس خلال الأيام القادمة، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن قادة المجموعات والفصائل بإيعاز من “المخابرات التركية” طلبت من نحو 2000 عنصر البدء بتجهيز أمتعتهم من أجل إرسالهم إلى سوريا، في ظل الاتفاق الليبي – الليبي وسير العملية السياسية في ليبيا، ويبلغ تعداد المرتزقة السوريين من مختلف فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا والمتواجدين في الأراضي الليبية نحو 7000 عنصر من حملة الجنسية السورية.

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