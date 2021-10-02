«مكافحة الأمراض»: انخفاض معدل إصابات ووفيات «كورونا» الأسبوع الماضي

قال عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عماد بوشكم، السبت، إن ليبيا «لا تزال في مرحلة الانتشار المجتمعي» بالنسبة لفيروس «كورونا المستجد».

جاء ذلك في فيديو بث عبر صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض بموقع «فيسبوك»، تحدث خلاله بوشكم عن الوضع الوبائي لجائحة «كورونا» في ليبيا خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2021.

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وأوضح أن مركز مكافحة الأمراض سجل انخفاضا في عدد الاختبارات اليومية للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» خلال الأسبوع الماضي، لتبلغ 4 آلاف و600 اختبار يوميا مقارنة بـ5 آلاف و600 اختبار يوميا خلال الأسبوع السابق.

وبالنسبة لمعدل الإصابات، كشف بوشكم عن انخفاض في الحالات المسجلة خلال الأسبوع الماضي حيث سجلت 850 حالة يوميا مقارنة بـ1027 حالة يوميا خلال الأسبوع السابق، وكذلك انخفضت معدلات الوفاة جراء الوباء خلال نفس الفترة مسجلة 13 حالة يومية مقارنة بـ27 حالة.

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