الأمم المتحدة تُدين استعمال القوة المفرطة ضد المهاجرين في ليبيا

أعربت الأمم المتحدة عن استنكارها وإدانتها لاستخدام القوة المفرطة، خلال العمليات الأمنية الأخيرة التي نفذتها قوات إنفاذ القانون الليبية مؤخراً بحق المهاجرين.

وأضافت المنظمة الدولية في بيان أصدرته اليوم السبت، أن العمليات الأمنية المذكورة أسفرت عن اعتقال حوالي 4000 مهاجر من ضمنهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى مقتل مهاجر بإطلاق نار وجرح 15 آخرين.

وطالب البيان السلطات الليبية باحترام قرارات مجلس الأمن ومؤتمر برلين، عن طريق وضع حد لعمليات الاعتقال التعسفي، ومعالجة ظروف الاعتقال اللا إنسانية في مراكز الاحتجاز الليبية، وتسهيل حصول المعتقلين على المساعدة الإنسانية.

كما طالب البيان الحكومة بالسماح بالاستئناف الفوري لعمليات الإجلاء الإنسانية الطوعية، التي تقوم بها منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وكذلك رحلات الإعادة لآلاف المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا إلى خارج البلاد.

واختتم البيان بدعم المنظمة الدولية للحكومة الليبية في مهامها بإدارة ملف الهجرة، مع التشديد على الاحترام التام للقوانين الدولية لحقوق الإنسان وقوانين اللاجئين.

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