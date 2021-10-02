«الدبيبة» يتفقد مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم السبت، مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي، أحد المشاريع المدرجة ضمن برنامج عودة الحياة والمنفذ من قبل ائتلاف شركتي إنكا التركية وسيمنس الألمانية.

وشدد «الدبيبة» على الشركة المنفذة خلال الزيارة، بضرورة الإيفاء بتعهداتها بدخول الوحدة الأولى من هذه المحطة في موعد أقصاه يناير 2022. وفق ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة على “فيسبوك”.

واستمع «الدبيبة» إلى شرح مفصل عن مراحل تنفيذ المشروع من قبل مسؤول الموقع والتي بلغت نسبة إنجازه الكلية ما يزيد عن 43%، حيث تم صب القواعد الخرسانية للوحدات الأربع للمحطة، كما سيتم وضع الوحدة الأخيرة على قاعدتها خلال اليومين القادمين.

ويبلغ عدد العمال بالمشروع قرابة الألف عامل وسيشرعون بالعمل وفق نظام الورديتين إبتداءً من هذا الشهر للإسراع في استكمال أعمالهم.

وعقب ذلك توجه رئيس الحكومة لإجراء جولة ميدانية على مرافق المحطة للوقوف بشكل مباشر على الأعمال الجارية بالمشروع، والتي أكد بأن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة له بل سيكون متابع عن قرب إلى حين اكتماله.