الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مقتل مهاجر أثناء مداهمات قرقارش

العنوان-طرابلس

أبدت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، قلقها إزاء مقتل مهاجر وإصابة مالا يقل عن 15 آخرين بسبب المداهمات التي نفذتها الجهات الأمنية في منطقة قرقارش بطرابلس.

أتى ذلك، في بيان نشرته البعثة الأممية، لمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون.

وذكرت الأمم المتحدة، أن ستة من المصابين يواجهون خطر الموت في العناية الفائقة.

والجمعة، قالت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة إن قوات الأمن نفّذت مداهمة بمنطقة قرقارش بطرابلس واعتقلت آلاف المهاجرين غير الشرعيين.

وذكّرت الأمم المتحدة، أن استخدام القوة المفرطة والفتاكة وغير المبررة أثناء عمليات إنفاذ القانون يعد انتهاكًا للقانون الوطني والدولي.

وأفادت أن مالا يقل عن 4 آلاف شخص، بينهم نساء وأطفال، اعتقلوا أثناء هذه العملية الأمنية.

وطالبت بإجراء التحقيق في ما ورد من استخدام القوات الأمنية للقوة المميتة والمفرطة بحق المهاجرين ضمن العملية.

ودعت الأمم المتحدة، بوضع حد للاعتقالات والاحتجازات التعسفية ومنعها وإطلاق سراح الفئات الأشد ضعفاً على الفور، ولا سيما النساء والأطفال.