مدير “الوطني لمكافحة الأمراض” يفتتح المركز الصحي رأس اجدير بين ليبيا وتونس

زار حيدر مفتاح السائح مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم، معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس تطبيقاً للبروتوكول المعتمد بين البلدين والتي من بينها انشاء نقاط تطعيم في المعابر الحدودية.

وبحسب إيجاز صحفي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، افتتح السائح المركز الصحي رأس جدير المعني بتقديم الخدمات الصحية والتطعيمات لسكان المنطقة والمسافرين ، بحضور كلاً من مدير مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومدير الخدمات الصحية زوارة ومدير فرع المركز الوطني لمكافحة الامراض زوارة ، ومدير مكتب الرقابة الصحية رأس جدير.

كما قام مدير عام المركز الوطني لمكافحة الامراض بزيارة تفقدية لمكتب الرقابة الصحية بالمنفذ اطلع خلالها على الإجراءات المتبعة والاختبارات السريعة للمسافرين القادمين من تونس حيث أكد الدكتور حيدر على ضرورة التطبيق الكامل للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلدين.