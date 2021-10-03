الأمم المتحدة : قتيل و 15 جريح من المهاجرين في مداهمات قرقارش التي نفذتها حكومة الدبيبة

أعربت منظمة الأمم المتحدة، اليوم السبت، عن بالغ قلقها إزاء ما وصفته بتعرض المهاجرين واللاجئين في منطقة قرقارش في طرابلس للقتل والاستخدام المفرط للقوة.

وذكرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا، السيدة جورجيت غانيون، في بيان لها، أن “الأمم المتحدة تعرب عن بالغ القلق إزاء ما أفيد عن تعرض المهاجرين واللاجئين في منطقة قرقارش في طرابلس للقتل والاستخدام المفرط للقوة”.

جدير بالذكر أن رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الحميد الدبيبة، وفي تغريدة على تويتر، الجمعة، قال: “فجر اليوم الجمعة أطلق أبطال وزارة الداخلية، العملية الأمنية المخططة للقضاء على أكبر أوكار صناعة المخدرات وترويجها في قرقارش، وسنقف أمام كل المخاطر التي تستهدف شبابنا، وسنلاحق مجرمي المخدرات في كل مكان من بلادنا”.

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