بعد إشادة الدبيبة لما أسمها بـ “العملية الأمنية” في قرقارش.. ‎الأمم المتحدة ترد عليه

لم تمر سوى ساعات على إعلان رئيس حكومة تسيير الأعمال عبدالحميد الدبيبة عن إطلاق حملة أمنية في منطقة قرقارش في طرابلس، حتى جاء الرد عليها من منظمة الأمم المتحدة، والتي وصفتها بأنها عملية تعرض فيها المهاجرون واللاجئون للقتل، مستنكرة أعمال القوة والعنف التي صدرت من العناصر التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة.

ومنذ ساعات الفجر الأولى من السبت أطلق جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية بتعليمات من وزارة الداخلية والنائب العام عمليات القبض والتوقيف ضد كل المهاجرين غير الشرعيين من كافة الجنسيات الأجنبية القاطنين بمنطقة قرقارش، كما ذكرت وزارة الداخلية في بيان لها عبر فيسبوك.

وذكر المكتب الإعلامي للدبيبة عبر فيسبوك أن العملية تمت بحضور ومتابعة كل من: “رئيس الحكومة، رئيس جهاز الأمن العام، رئيس جهاز مكافحة المخدرات، رئيس جهاز المباحث الجنائية، جهاز الأمن الداخلي طرابلس، مدير شركة الخدمات العامة، رئيس جهاز الحرس البلدي، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، دعم المديريات بالمنطقة الغربية، إدارة العمليات الأمنية، جهاز الإسعاف والطوارئ، شرطة المرور”.

ولم ينته يوم السبت بعد اقل من يوم من إطلاق العملية الأمنية، حتى أصدرت منظمة الأمم المتحدة بيانا للرد على تلك الحملة والتي وصفتها بأنها ضمت تجاوزات أمنية وصلت إلى القتل واستخدام القوة، حيث أعربت المنظمة الأممية عن بالغ قلقها إزاء ما وصفته بتعرض المهاجرين واللاجئين في منطقة قرقارش في طرابلس للقتل والاستخدام المفرط للقوة.

وذكرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا، السيدة جورجيت غانيون، في بيان لها، أن «الأمم المتحدة تعرب عن بالغ القلق إزاء ما أفيد عن تعرض المهاجرين واللاجئين في منطقة قرقارش في طرابلس للقتل والاستخدام المفرط للقوة».

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، وصف ما حدث في منطقة قرقارش بطرابلس، بالحملة الأمنية العنيفة، ورأى أنها نفذت بطريقة فيها العديد من الانتهاكات خصوصاً بحق الأطفال والنساء.

وأضاف حمزة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم القبض عليهم بطرق مهينة لم تراعٍ أوضاعهم ولا أعمارهم ولا أوضاعهم الصحية رغم أن الحملة كما أعلن عن أسبابها أنها للقضاء على أوكار الدعارة والمخدرات وكذلك لهدم المساكن العشوائية في تلك المنطقة ونتج عنها حسب وزارة الداخلية إلقاء القبض على 4000 مهاجر (وطالب لجوء) لكن لم يتم التصريح أنه تم القبض على أي ليبي أو من هم عصابات المخدرات وبيوت الجريمة.

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