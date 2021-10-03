اللواء إغريبيل: لم نتفق حتى الآن على موعد معين لخروج المرتزقة

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اللواء الفيتوري إغريبيل، إن اللجنة ستجتمع في جنيف نهاية الأسبوع الحالي، ولم تحدد أجندة اللقاء وسيكون تحديدها في أول جلسة، لكن الملف الأبرز في كل الأحوال سيكون إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وأضاف الفيتوري في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24″، ستكون البعثة حاضرة في اجتماع جنيف ومن المتوقّع حضور أطراف دولية، ولم يصل بعدُ المراقبون الدوليون لوقف إطلاق النار التابعون للبعثة الأممية، إلى سرت، عدا زيارة واحدة سابقة حدّدوا فيها بعض المواقع، كما لم يتم الاتفاق خلال جلسة اللجنة في طرابلس على موعد معيّن لخروج المرتزقة، أو نهاية أكتوبر كما قيل.