مينيتي: إذا لم نتحرك بشكل عاجل سيكون من الصعب إجراء انتخابات 24 ديسمبر

ليبيا – تحدث وزير الداخلية الايطالي الاسبق ماركو مينيتي عن المذكرة الإيطالية – الليبية بشأن المهاجرين وعودة التدفقات، والدور الذي على عاتق الاتحاد الاوروبي القيام به في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

مينيتي أشار في مقابلة مطولة نشرتها صحيفة (دي فيلت) الألمانية، رداً على سؤال حول الزيادة الجديدة في تدفقات الهجرة إلى أنه “بعد عام 2018، عاد النقاش إلى أوروبا ومسألة إعادة التوزيع والتوطين الداخلي. ومع ذلك، فإنه ليس ممكنا إيجاد توافق في الآراء بين الدول الاوروبية بشأن تعديل معاهدة دبلن، إذا لم يواجه الاتحاد الاوروبي التحدي الأفريقي أولاً”.

وأضاف “في الغضون، بينما ينقسم الاوروبيون في بروكسل، وصلت تركيا وروسيا إلى ليبيا. هذا تغير جيوسياسي تاريخي لا يمكن تصوره. فإذا قال لي أحد في عام 2017 أن الأتراك والروس سيصلون إلى ليبيا، ما كنت أصدقه”.

ورأى رئيس مؤسسة مجموعة ليوناردو للبحوث (Med-Or)، أنه “في أوروبا، نركز في كثير من الأحيان على الشرق وتحدياته. لكن روسيا وتركيا وكلاهما قوتان شرقيتان موجودتان الآن في ليبيا وسوريا”، مشيراً إلى أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الادراك بأن التوازنات في البحر المتوسط ​​تتغير، وعلى الجميع التعامل معها لعقود كاملة.

كما رأى أن المشكلة تكمن في “أن أوروبا لم تستوعب بعد بالكامل أن منطقة وسط البحر المتوسط ​​الموسعة ستكون ذات أهمية حاسمة لمستقبلها”.

واعتبر وزير الداخلية الاسبق أن الطريق إلى الأمام بالنسبة لأوروبا هو أولاً وقبل كل شيء اقتراح ميثاق للهجرة والتنمية الاقتصادية مع تونس وليبيا والتحرك بسرعة فالمسألة غير قابلة للتأجيل وفي ذات الوقت من المهم دعوة ليبيا وتونس لتكثيف الحرب ضد المتاجرين بالبشر.

وأضاف القيادي في الحزب الديمقراطي محذراً “إذا لم نتحرك بشكل عاجل، فسيكون من الصعب إجراء انتخابات في ليبيا في 24 ديسمبر وإذا لم تقم الانتخابات فمخاطر تصاعد التواترات مجدداً كبيرة جدًا فهناك احتمال تقسيم ليبيا إلى منطقتي نفوذ تركي وآخر روسي.. إنه النموذج السوري. ستكون هزيمة ثقيلة لأوروبا و(بمثابة) أفغانستان أخرى”.

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