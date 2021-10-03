بالقاسم النمر: هل يلعب الدبيبة على الفتنة في برقة وفلوسنا لن يشتري بها من أهل برقة إلا من لا ثابت له إلا جيبه

تسائل عضو ملتقى الحوار السياسي بالقاسم النمر، الأحد، “هل يلعب رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الحميد الدبيبة على وتر الفتنة في برقة؟”.

النمر، وفي تدوينة عبر حسابه الشخصي بفيسبوك، قال: “أتت بالدبيبة رئيسا للوزراء هذه المدونة من خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي وهي شرط ملزم للترشح لمنصب رئيس الوزراء ولرئيس المجلس الرئاسي ونائبيه حرفيا: “تدون اسماء المترشحين وفق الترتيب الأبجدي ووفق الأقاليم التاريخية الثلاث برقة – طرابلس – فزان”.

وتابع: “لماذا انقلب عليها محاولا اثارة الفتنة في برقة بضرب النسيج الاجتماعي والالتفاف على المسميات التاريخية والجغرافية”.

وأتم تدوينته قائلاً: “فلوسنا لن يشترى بها من أهل برقة الا من لا ثابت له إلا جيبه والقيم والتاريخ والجغرافيا والارث الاجتماعي في برقة لن تهدمه المليارات، وللبعض اقول خلافكم مع البعض في برقة لا يخولكم اخلاقيا بيعها في سوق (اطلوق)”.