طرمال تشارك في وضع مشروع قانون حماية المرأة بتركيا

شاركت وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية طرمال في الاجتماع الثاني للجنة الخبراء المعنية بوضع مشروع “قانون حماية المرأة ضد العنف” بمدينة إسطنبول التركية، وفق بيان نشرته منصة “حكومتنا” عبر فيسبوك.

وأقيم الاجتماع الثاني للجنة الخبراء المعنية بوضع مشروع “قانون حماية المرأة ضد العنف” خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين بمدينة إسطنبول التركية تحت رعاية وزارة الدولة لشؤون المرأة.

جدير بالذكر أن الوزيرة حورية الطرمال رئيسة المجلس الأهلي لمنظمة المرأة العربية ووزيرة المرأة أكدت في تصريحات سابقة، إن قضايا تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين هي من أبرز القضايا علي أجندة حكومة الوحدة الوطنية في ليبيًا، ووضع المرأة ودورها فيه من ابرز القضايا التي نعمل عليها.

وأشارت إلى أنه مازال ملف المرأة يحتاج إلى الكثير من الجهد من قبل منظمة المرأة العربية خاصة في مجال رفع الوعي بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وأنه من الملفات ذات الأولوية الفسوي حاليا هو ملف تمكين المرأة ودعمها الاقتصادي خاصة بعد تفشي جائحة كورونا، وذلك بعد زادت معانتها خلال فترة كورونا، بجانب التعامل مع ملف دعم المرأة في دول الحروب والتي تعاني من أعباء الهجرة واللجوء.

ولفتت إلى أن التمكين السياسي للمرأة ودعمها اقتصاديا على رأس الأولويات، متابعة، فلا يزال أمامنا وقت للعمل علي تقبل الثقافة المجتمعية الخاصة بتمكين المرأة علي جميع الأصعدة في دولنا العربية.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

