الدرقاش: الانتخابات ستفشل إذا ترشح حفتر وسيف الإسلام

اعتبر مروان الدرقاش، الناشط السياسي المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن العملية الانتخابية المقبلة التي ينتظهرا كل الليبيين سيكون مصيرها الفشل في حال تم السماح للشخصيات الجدلية بالمشاركة فيها، حسب وصفه.

وقال «الدرقاش»، في منشور له عبر فيسبوك، «أدعم مبادرة بوسهمين بعدم ترشح كل الشخصيات التي عليها خلاف وجدل من الليبيين بدايةً من سيف وحفتر وبوسهمين وباشاغا والمشري وغيرهم وإفساح المجال لوجوه جديدة لم تشارك في المشهد السياسي السابق».

وأثنى الناشط السياسي المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، على رئيس ما يعرف “تيار يا بلادي” نوري بوسهمين، واصفاً إياه بالوطني الشريف، وكتب، على حسابه بموقع فيسبوك الجمعة الماضية، قائلًا: «هذا هو الوطني الشريف الذي يُغلّب مصلحة الوطن على مصالحه الضيقة ومستقبله السياسي، وأتحدى حفتر وباشاغا أن يكون لهما مثل هذا الموقف بالرغم من أن حظوظ بوسهمين أكبر من حظوظهما»، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق، اقترح بوسهمين، أن يبادر من سماهم “الشخصيات الجدلية” بالتوقيع على ميثاق شرف بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية.