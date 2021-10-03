بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 03 اكتوبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 03 اكتوبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة يكون الطقس مستقر على اغلب مناطق ليبيا .

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس:السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا اليوم على الساحل الممتد من مصراته حتى سرت وترهونة .

• الرياح:شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط مساءا على الساحل .

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (28- 32) مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس:السماء قليلة السحب .

• الرياح:شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (24-30) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس:السماء صافية الى ظهور بعض السحب .

• الرياح:جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (32- 34) مْ وتسجل ارتفاع طفيف خلال الأيام القادمة.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس:السماء صافية .

• الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (32- 34) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (18:49).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:02).