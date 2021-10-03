رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة: لن أكون عضواً في أي حزب سياسي

أكد رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، محمد المبشر، عدم دخوله في أي حزب سياسي أو الانتماء إليه، مشيرا إلى أن هدفه خلال الأيام المقبلة سيكون هو الإصلاح بين الناس.

وقال رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «لن أكون عضواً في أي حزب سياسي، سأكون مع ما ينفع الناس ويصلح في مابينهم في أي مكان».

جدير بالذكر أنه في يونيو الماضي أصدرت لجنة شؤون الأحزاب، بوزارة العدل، قائمة جديدة بأسماء الأحزاب التي منحت شهادات وقد وصل إجمالي عددها حتى اليوم 123 حزبا.

وفي 29 مايو الماضي، أعلنت لجنة شؤون الأحزاب، أنها ستباشر عملها لمنح تصاريح للأحزاب الراغبة في ممارسة العمل السياسي، بداية من الأول من يونيو 2021 ويشمل ذلك الأحزاب الجديدة والمرخص لها سابقًا.

وأوضحت اللجنة في بيانا سابقا لها، أن ذلك سيتم من خلال مقرها بوزارة العدل بمدينة طرابلس، مطالبة المواطنين الراغبين في تأسيس أحزاب سياسية بمراجعة اللجنة للحصول على النماذج اللازمة لغرض استيفائها وإرفاقها بالطلب الذي يجب أن تراعى فيه الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم الأحزاب السياسية.