منها 189 حالة حرجة.. تسجيل 748 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن تسجيل 748 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا أمس السبت، و1531 حالة شفاء و22 وفاة.

وقال المركز في بيان اليوم، إن مختبراته استقبلت أمس السبت، 4967 عينة أظهرت التحاليل المعملية سلبية 4219 عينة منها، فيما تأكدت إصابة 748 عينة، منها 189 حالة حرجة، وبنسبة حالات موجبة 15%.

وبذلك ارتفع عدد إصابات كورونا منذ ظهور الوباء في ليبيا إلى 341 ألفا و839 حالة، منها 74 ألفا و737 حالة نشطة حتى الآن، و4686 حالة وفاة، بينما تعافى 262 ألفا و416 حالة.

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