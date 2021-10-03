ديوان المحاسبة ينظم ندوة مع “المجتمع المدني” وشكشك يطلق مبادرة شبابية

عقدت عدداً من منظمات المجتمع المدني مؤتمرا وفق خطة الاتصال والتواصل المعتمدة بديوان المحاسبة.

وقال ديوان المحاسبة في إيجاز صحفي له، احتضن مدرج معهد المهن الشاملة بمدينة مسلاتة، السبت، جلسة حوارية بعنوان (تواصل ومشاركة)، حضرها رئيس ديوان المحاسبة إلى جانب السيد عميد بلدية مسلاتة، عميد جامعة المرقب، علاوة على الأكاديميين وطلبة الدراسات العليا والمنظمات الشبابية، ولفيف من المهتمين بالعمل المدني وحماية المال العام.

وخصص الجزء الأول من الحوارية لتقديم خمسة عروض تناولت التعريف بالديوان وأسس التخطيط الاستراتيجي فيه، والجهود المبذولة في مجال البناء المؤسسي للموارد البشرية بديوان المحاسبة ودور الديوان في الرقابة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة على حالة عملية لدور ديوان المحاسبة في إحداث الفارق الإيجابي من خلال التعاون مع إدارة قضايا الدولة.

وخصص الجزء الثاني للنقاش المباشر والمفتوح مع رئيس الديوان والإدارات الفنية فيه، حيث تم التوصل إلى توصيات من شأنها المساهمة في تفعيل حماية المال العام، من خلال المشاركة المجتمعية والتعاون المشترك بين ديوان المحاسبة وأصحاب المصلحة والمهتمين بالشأن الرقابي.

كما أثمر النقاش عن توجيه خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، لاستحداث مبادرة تدريبية لشباب المنطقة على غرار مبادرة لبنة يتم من خلالها بناء القدرات لتنمية المعارف والمهارات بما يعزز فرصهم في سوق العمل.

وفي ختام الحوارية وتقديرا لدور ديوان المحاسبة تم منح دروع تقديرية رئيس الديوان من قبل جامعة المرقب ومنظمات العمل الشبابي ومركز العزل مسلاتة.

وعلى هامش الحوارية قام رئيس الديوان بزيارة شملت كلية التقنية الطبية ومقر الأمن المركزي مسلاتة، والمشاركة في مراسم اختتام مسابقة كروية مقامة في إطار المناشط الشبابية بمنطقة الشعافين.