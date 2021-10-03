بوقعيقيص لـ«الدبيبة»: لن يرضيك هذا العام تقديم اليونسيف وتشاد مساعدات للتلاميذ الصغار

رأت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لن يرضيه هذا العام أن تقدم منظمة اليونسيف مساعدات للتلاميذ الصغار مثل ما حدث في كل الأعوام السابقة.

وقالت « بوقعيقيص »، في منشور لها عبر فيسبوك، «العام الدراسي الجديد على الأبواب ولا أظن رئيس الوزراء بما لمسنا منه من الالتفات للناس سيرضى هذا العام أن تتصدق على تلاميذنا الصغار اليونسيف والسيدة الأولى لجمهورية تشاد كما هو الحال في الأعوام السابقة».

ووجهت حديثها لـ«الدبيبة» قائلة: «إن رعاية الأسر الكبيرة التي لا يكفيها مدخولها في توفير التعليم والصحة لأولادها هي ضمن اختصاص صندوق التضامن الذي يحتاج الى مراجعة ميزانياته وتحديد أولوياتها ورصد وتحديث منظوماتها اذا كان لديها منظومات».

واختتمت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي منشورها قائلة: «أسأل الله ألا تتكرر حالات إغماء التلاميذ الصغار في المدارس لعدم توفر وجبة الإفطار».