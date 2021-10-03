اقعيم يناقش مع وفد المنظمة الدولية للهجرة القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر 

العنوان – بنغازي

بحث وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم مع وفد المنظمة الدولية للهجرة بالأمم المتحدة القضاء على ظاهرة الإتجار بالبشر التي تُعد جريمة إنسانية.

واستعرض اقعيم مع الوفد في مكتبه ببنغازي أمس السبت إمكانية دعم مراكز التدريب التابعة لوزارة الداخلية بالتقنيات الحديثة وتطوير عناصرها وتدريبهم …

وأكد احترام وزارة الداخلية لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة في هذا الصدد، موضحًا أن هذا الأمر يجب ألا يتعارض مع الحفاظ على سيادة الأراضي الليبية، فضلا عن حاجة ليبيا للدعم اللوجستي في ملف الحدود، بواسطة التقنيات المتطورة.

وأشار وكيل الوزارة إلى عدم وجود دعم حقيقي ملموس على أرض الواقع فيما سبق لمعالجة أزمة الهجرة خاصة بالمنطقة الشرقية، مؤكدًا أن كل الجهود المبذولة هي جهود وطنية داخلية.

وأفاد اقعيم أن هذا الملف يعدّ ملفًا شائكًا تُعاني منه دول العالم كافة مبديًا استعداد وزارة الداخلية للتعاون التام وتقديم التسهيلات اللازمة للمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في مُختلف المجالات، خاصّة الإنسانية منها.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية بملف الهجرة على سواحل البحر المتوسط سعياً للحد من استمرار تفشي هذه الظاهرة بالقضاء على مسبباتها قبل وقوعها للحفاظ على أمن وسيادة الدولة الليبية.