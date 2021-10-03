الغويل يزور الليبيين النزلاء بأحد مستشفيات القاهرة

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

03 October, 2021

قام وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل بزيارة أمس إلى مستشفى دار الفؤاد بالعاصمة المصرية القاهرة التقى خلالها المرضى الليبيين للوقوف صعوبات استكمال علاجهم.

وتأتي الزيارة بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رئيس مجلس الحكومة الوطنية رقم 299 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة رسمية برئاسة سلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، تتولى الوقوف على أوضاع الجالية الليبية في جمهورية مصر العربية والصعوبات والمشاكل التي تواجهها وسبل إيجاد الحلول المناسبة لها وفق نص القرار

في السياق ذاتهِ اجتمع الدكتور الغويل مع عدد من مسؤولي المستشفى لحل المعوقات والمصاعب الإدارية والالتزامات المالية المتراكمة.