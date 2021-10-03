المنفي يطلق مبادرة لإنقاذ المسار السياسي 

العنوان – طرابلس

قالت المُتحدثة الرسمية باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة إن رئيس المجلس محمد المنفي سيطلق الشهر الحالي مبادرة تهدف إلى إنقاذ المسار السياسي.

وأوضحت وهيبة في تصريحات صحفية أن هذه المبادرة “الليبية الخالصة” لإجراء الانتخابات في موعدها، مبينة أن المبادرة تتضمن عدة مقترحات.

وأشارت المتحدثة الرسمية إلى أن من مقترحات المبادرة حث الشخصيات السياسية التي كانت حاضرة بقوة في المشهد السياسي خلال السنوات الماضية على عدم الترشح في الانتخابات القادمة، وترك الفرصة لوجوه جديدة.

ولفتت وهيبة إلى أن فرص نجاح هذه المبادرة تعد كبيرة، شريطة تعاون الأطراف الداخلية معهم.