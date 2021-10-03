ليبيا تسجل 748 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 189 حالة حرجة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 748 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 189 حالة حرجة، إلى جانب تسجيلهِ 1531 حالة تعاف، و22 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز في تحديثه اليومي، باستقبال مختبراته 4967 عينة، أظهرت التحاليل المعملية لها، سلبية 4219 عينة، فيما تأكدت إصابة 748 عينة، بنسبة حالات موجبة بلغت 15%.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 341 ألفًا و839 إصابة، منها 74 ألفًا و737 حالة نشطة، بينما تعافى 262 ألفًا و416 حالة، وسجل المركز 4686 حالة وفاة، بحلول مساء أمس السبت.

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