سلطنة عمان تعلن حالة طوارئ بسبب إعصار شاهين المداري

مسقط 03 أكتوبر 2021 (وال) -أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عمان، أن الإعصار المداري “شاهين” يبعد حوالي (130) كم عن محافظة مسقط، على دائرة عرض ( 24.2 ) درجة شمالا، وخط طول (59.3) درجة شرقا.

وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ (64) عقدة (116 كم/ ساعة)، ومن المحتمل أن يستمر الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة، على أن تبدأ التأثيرات المباشرة صباح اليوم الأحد.

وأهابت هيئة الطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بعبور الأودية، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما حذرت من ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

وأعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، عن قطع الحركة المرورية على طريق السلطان قابوس، وأكدت على ارتفاع منسوب المياه بمنطقة الزاهية بولاية مطرح، حيث جرى توجيه المواطنين والمقيمين بالصعود إلى أعلى منازلهم.

من جهتها، أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف أن فرق الإنقاذ استجابت لـ(9) بلاغات حول احتجاز أشخاص داخل سياراتهم بمحافظة مسقط،نتيجة الأمطار الغزيرة، وتمكنت من إنقاذ (25) شخصا، وجميعهم بصحة جيدة.

كما تم إنقاذ (7) أشخاص جراء دخول مياه الأمطار إلى منزلهم بولاية مطرح، وهم بصحة جيدة.

وأكد المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والبقاء في المنازل، تحسبا لهطول المزيد من الأمطار الغزيرة خلال الساعات القادمة.

وأكدت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة إخلاء مستشفى النهضة، تحسبا لأي ارتفاع لمنسوب المياه في قادم الوقت، وإخلاء المنطقة التجارية بالقرم والمنازل المحيطة بها التي قد تتأثر من جراء ارتفاع منسوب المياه.(وال مسقط) س خ.

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