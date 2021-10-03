امغيب: انتخابات 24 ديسمبر قادمة وشعبنا سينحاز للوطن ويختار الأصلح والأجدر

أكد سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، أن انتخابات 24 ديسمبر قادمة وشعبنا سينحاز للوطن ويختار الأصلح والأجدر.

وقال امغيب، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “تستطيع أن تشتري بعض العواطف والمواقف والحب المشروط باستمرار المال مع ارتفاع سعر الشراء، لكن على الإطلاق لن تستطيع شراء عقول ومواقف الرجال والنساء الأوفياء لهذه الأرض”.

وأضاف “هؤلاء يقدمون مصلحة الوطن على كل المصالح والمكاسب الشخصية، والذين دون شك يعرفون معادن الرجال وصدقهم ومواقفهم الصلبة في الدفاع عن الوطن والثوابت”.

وتابع “انتخابات 24 ديسمبر قادمة، وثقتنا في شعبنا الذي سوف ينحاز للوطن ويختار من اثبتت الأيام والمواقف أنه الأجدر والاصلح ليس لها حدود”.