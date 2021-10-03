شرطة الصابري يضبط متهمين في سطو مسلح على مواطن 

العنوان – بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي أن مركز شُرطة الصابري يكشف تفاصيل القبض على متهمين بجريمة سطو مسلح والسلب تحت التهديد بالسلاح على أحد المواطنين بالمدينة.

وأوضحت المديرية أن جريمة السطو المسلح التي تعرض لها أحد المواطنين تمت أثناء استئجاره مركبة لغرض إيصاله إلى محلات نادي الشمال.

وأفادت مديرية أمن بنغازي أن هذه المركبة كان على متنها ثلاث أشخاص مجهولين، تعرض على أيديهم للسلب وسرقة هاتفه المحمول تحت التهديد بالسلاح.

وأشارت المديرية إلى أنه فور استلام البلاغ تم تكليف وحدة تحريات مركز شُرطة الصابري أسفرت جهودهم بكشف غموض الجريمة وتحديد هوية الجناة، ورصد تحركاتهم.

وذكرت المديرية أنه تم القبض على المتهمين بعد توافر الأدلة على تورطهما بارتكاب جريمة السطو المسلح والسلب تحت التهديد بالسلاح، لافتة إلى أن أحد الجناة تم ضبطه بواقعة خمرة وسرقة.

وأكدت أنه بمُباشرة إجراءات الاستدلال الأولية وبتطابق المعلومات مع إفادة المواطن الشاكي؛ اتخذت الإجراءات النظامية والإحالة إلى النيابة العامة.