سفينة إيطالية تنقذ 65 مهاجرا بالقرب من حقل البوري النفطي

تمكنت سفينة إمداد بحرية إيطالية، من إنقاذ 65 مهاجرا غير قانوني، بينهم نساء وأطفال، خلال عملية نفذت في عرض المتوسط، حيث كانوا على متن قارب خشبي مكتظ.

وبحسب أسوشيتد برس، فإن القارب انجرف بعد أن تعطل محركه ورصدته طائرة استطلاع إيطالية من طراز “سي بيرد”، كانت تحلق بالقرب من الموقع.

وتفيد تفاصيل عملية الإنقاذ، بعدم وجود سترات نجاة لدى المهاجرين العالقين داخل القارب الخشبي، وانتهت عملية إنقاذهم عبر السفينة الإيطالية “اسو فينتينوف” في المياه الدولية بالقرب من حقل البوري النفطي، بعد طلب ورد إلى السفينة من قبل الطائرة الإيطالية.

يذكر أن سفينة تابعة لقوات خفر السواحل الليبي، وصلت إلى مكان الحادث لتفقد القارب الفارغ، فيما صرح القبطان المسؤول عن عملية الإنقاذ، بأنه ينتظر أوامر من “مركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحرية” في روما لتخصيص مكان آمن لإنزال المهاجرين.

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