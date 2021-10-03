بعيو: تجاهل طرح البرامج الانتخابية لمن ينوي الترشح للرئاسة «استعراض واستخفاف»

استنكر محمد بعيو، رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام الملغاة، إعلان بعض الشخصيات الليبية عن نيتها للترشح للانتخابات الرئاسية دون أن تطرح أي برنامج يخدم الليبيين، معتبرًا ذلك محاولة استخفاف بعقل الشعب الليبي.

وقال بعيو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أعرف عدداً من الذين يريد كل واحد منهم أن يصبح رئيساً، وهذا طموح مشروع” متسائلا:” لماذا لا يطرحون علينا برامجهم لنناقشها وننقدها بدل طرح طرحاتهم وبوزاتهم واستعراضاتهم؟”.

وأضاف بعيو:” الليبيون لن ينتخبوا شكلاً بل رئيساً، فلا تستخفّوا بنا فنستخف بكم».