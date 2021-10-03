التضامن الاجتماعي: لجنة الإدارة تنتظر اعتماد النتائج النهائية بشأن توحيد المرتبات 

العنوان – طرابلس

أعلن مكتب النشاط العام والإعلام بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي أن لجنة الإدارة تنتظر اعتماد النتائج النهائية بشأن توحيد مرتبات العاملين بالقطاع العام.

وأوضح مكتب النشاط في الهيئة عبر حسابه على “فيسبوك” أن رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية خاطب وزير المالية بصفته رئيسا للجنة الوزارية المشكلة بشأن إعداد جدول المرتبات موحد للدولة الليبية، ومنها مرتبات موظفي الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.

وأفاد مكتب النشاط العام والإعلام بالهيئة أن هذه المخاطبة تمت بشأن إحالة نتائج عمل اللجنة بعد انتهاء المدة الممنوحة لها وهي 60 يومًا.

وأكد أن رئيس الوزراء طلب التنسيق لعقد لقاء موسع خلال الفترة المقبلة مع المختصين بهذا الشأن وذلك لغرض مناقشة الجدول قبل اعتماده وإحالته لمجلس النواب لإقراره.