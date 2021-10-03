منظمة إغاثة تفقد الاتصال بـ 70 مهاجراً غير قانوني قرب مالطا

اعتبرت منظمة “ألارم فون” المعنية باستغاثة المهاجرين، 70 مهاجراً غير قانوني، كانوا على متن قارب انطلق من السواحل الليبية نحو أوروبا قبل 4 أيام، في عداد المفقودين.

وقالت المنظمة في تغريدة على تويتر: إنها فقدت الاتصال بالمهاجرين قرب سواحل مالطا الجنوبية، على بعد 20 كيلومترا بحري من المياه الإقليمية الإيطالية، دون الإبلاغ عن إنقاذهم أو وصولهم إلى البر.

وكانت منظمة أطباء بلا حدود، قد أنقذت في وقت سابق، 6 مهاجرين من زورق مطاطي أبحر في المياه الدولية منطلقا من ليبيا.

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