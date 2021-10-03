العباني: التشريع اختصاص أصيل لمجلس النواب ومن يدّعي غير ذلك “واهم”

وصف محمد العباني، عضو مجلس النواب، اللقاء الذي جمع مجلسي النواب والأعلى للدولة بالعاصمة المغربية الرباط بـ”الهروب من الواجب”.

وقال العباني، عبر حسابه على “فيسبوك” إن التواصل مع الأجسام الموازية، في إشارة لمجلس الدولة، مضيعة للوقت وهروبٌ من القيام بالواجب”.

ولفت إلى أن سلطة التشريع اختصاص أصيل لمجلس النواب المنتخب من كل الليبيين في 25 يونيو 2014م، متابعا:” من يدعي غير ذلك فهو واهم”.

واختُتمت محادثات وفدي مجلسي النواب والدولة في المغرب مساء الجمعة الماضي، دون الإعلان عن اتفاق نهائي بشأن الانتخابات، ووصف المجتمعون في الرباط في بيانهم الختامي، اللقاءات بأنها جرت في ظروف ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد، مشيرين إلى مشاركة الجانب المغربي وأعضاء من البعثة الأممية.

ودعا المجتمعون المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا وفق قوانين متوافق عليها، وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني الهام.

ووجه أعضاء الوفدين الذين بدأوا اجتماعاتهم، الخميس الماضي، الشكر إلى السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند على دعمه للاجتماع، مختتما بتوجيه التقدير والعرفان إلى المملكة المغربية ملكا وشعبا وحكومة لمساندة الشعب الليبي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

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