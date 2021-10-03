مؤسسة النفط تبحث الأوضاع المالية لشركة الخليج العربي

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها شركة الخليج العربي للنفط.

جاء ذلك خلال لقاء جمع اليوم الأحد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مع رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط صلاح القطراني، بحضور أعضاء مجلس الادارة بالمؤسسة، أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، ومدير عام الادارة العامة للشؤون المالية أبو العيد سالم، وعضو لجنة الادارة بشركة الخليج العربي للنفط فرج المشّاي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أوضاع شركة الخليج العربي والخطط المستقبلية للمحافظة على مستويات الإنتاج الحالية واستدامته وتحسين الخدمات بمواقعها المختلفة، كما تم التطرق للظروف المالية الصعبة التي تمر بها الشركة.

وأوضح صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط تتواصل مع حكومة الوحدة الوطنية للحصول على الميزانيات المطلوبة لكل شركات القطاع ومنها شركة الخليج العربي للنفط.

وقال صنع الله “إن شركة الخليج العربي للنفط هي إحدى أهم شركات القطاع وهي من شركاتها الرائدة وتزخر بالخبرات الوطنية التي ستمكنها من تحقيق المستهدفات رغم التحديات، وهي من أيقونات القطاع التي ساهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني“.