صنع الله يعلن دعمه الكامل لشركة الخليج للنفط 

العنوان – طرابلس

أعلن رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد دعم المؤسسة الكامل لشركة الخليج العربي للنفط على جميع الأصعدة.

وشدد صنع الله خلال لقاءه مع رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط صلاح القطراني على تقديم الدعم اللازم لخروج الشركة من المختنق الذي تعاني منه وصولا إلى الاستقرار التام في المستقبل القريب.

وأكد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة على وقوفهم الكامل مع لجنة الإدارة الجديدة، متمنين لهم كل التوفيق والنجاح في مهمتهم للوصول للأهداف المنشودة وتحقيق المستهدف.

وتركز الاجتماع على تقديم الدعم اللازم لشركة الخليج العربي للنفط من أجل الحفاظ على مكانتها في القطاع والإيفاء بالتزاماتها المالية خصوصا فيما يخص المستخدمين من مرتبات وتحسين التأمين الطبي.