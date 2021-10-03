الطقس: أجواء صافية وسماء قليلة السحب فوق أغلب مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، انخفاضا نسبيا لدرجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي، لتراوح ما بين 28- 32 درجة مئوية، واعتدالها في بقية مناطق ليبيا.

وجاءت احتمالات الأرصاد، بظهور قليل للسحب، تتكاثر أحيانا على المنطقة الممتدة من رأس جدير غربا مرورا بجبل نفوسة وسهل جفارة حتى سرت شرقا، فيما تكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط مساءً على الساحل.

وتكون السماء قليلة السحب على منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، مع رياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة ما بين 24-30 درجة مئوية.

وبحسب التوقعات الجوية، فإن السماء تكون صافية إلى قليلة السحب، في مناطق سبها والجفرة وغات وغدامس والحمادة، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، ومعتدلة إلى خفيفة السرعة، مع ارتفاع لدرجات الحرارة، وقد تصل إلى 34 درجة.

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