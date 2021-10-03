الدبيبه يتابع أوضاع المهاجرين بطرابلس

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع وزير الداخلية خالد مازن، أوضاع المهاجرين غير القانونيين الموجودين بمراكز الاحتجاز التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس.

وكان رئيس الحكومة تفقد أمس السبت، مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي، أحد المشاريع المدرجة ضمن برنامج “عودة الحياة” والمنفذ من قِبل ائتلاف شركتي “إنكا” التركية و”سيمنس” الألمانية.

واستمع رئيس الحكومة إلى شرح مفصل عن مراحل تنفيذ المشروع من قِبل مسؤول الموقع والتي بلغت نسبة إنجازه الكلية ما يزيد عن 43%، حيث تم صب القواعد الخرسانية للوحدات الأربع للمحطة، كما سيتم وضع الوحدة الأخيرة على قاعدتها خلال اليومين القادمين.