شركة الكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال (الأحد 3 أكتوبر 2021)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عدد ساعات طرح الأحمال في الأجنحة الثلاثة، على طول وعرض الأراضي الليبية، اليوم الأحد 3 أكتوبر 2021.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم، أن طرح الأحمال في الجناحين الغربي والجنوبي للشبكة الكهربائية، سيكون ساعتين.

وبحسب البيان، سيكون أيضًا طرح الأحمال في الجناح الشرقي لمدة ساعتين اليوم الأحد.

ومنذ فترة لم تعلن الشركة العامة للكهرباء عدد ساعات طرح الأحمال.

– العبدلي يتوقع إلغاء طرح الأحمال نهائيا في 2022 حال عدم حدوث أي طارئ

وفي 20 يوليو الماضي، توقَّع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، أن يتم «إلغاء طرح الأحمال بشكل نهائي في 2022، في حال عدم حدوث أي طارئ»، مؤكدًا أن أعمال الصيانة وأداء الشبكة الكهربائية «تسير بوتيرة جيدة».

كما توقع العبدلي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال» حينها، انخفاض عدد ساعات طرح الأحمال «بداية من نوفمبر المقبل»، وأن يرتفع إنتاج الطاقة ليصل إلى 7200 ميغاوات.

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