سعيد: فشل اجتماع المغرب يؤكد على وجود من لا يريد إنجاز الانتخابات في موعدها المحدد

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد أن فشل اجتماع المغرب في الوصول لصيغة توافقية يؤكد على أن هناك من لا يريد إنجاز الانتخابات في موعدها المحدد.

سعيد أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “فلا الدولة الراعية ولا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولا سفير الولايات المتحدة الأمريكية أقرّوا صراحةً ذلك”.

وأشار إلى أنه قد تكون هذه فرصة إضافية لهما إما التوافق أو تجاوزهما والبحث عن بدائل أخرى لصياغة قوانين الانتخابات (إن كان الهدف هو إنجاز الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم).

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