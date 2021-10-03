«صنع الله»: شركة الخليج من أيقونات قطاع النفط وساهمت في دعم الاقتصاد

اجتمع مصطفى صنه الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، بالمقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس، مع رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط صلاح القطراني.

وبحسب بيان مؤسسة النفط، اليوم الأحد، فإن اللقاء جاء بحضور أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة، أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية أبو العيد سالم، وعضو لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط فرج المشّاي.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة أوضاع الشركة والخطط المستقبلية للمحافظة على مستويات الإنتاج الحالية واستدامته وتحسين الخدمات بمواقعها المختلفة، كما تم التطرق للظروف المالية الصعبة التي تمر بها الشركة.

وقال صنع الله، إن المؤسسة الوطنية للنفط ، إنها تتواصل مع حكومة الوحدة الوطنية، للحصول على الميزانيات المطلوبة لكل شركات القطاع ومنها شركة الخليج العربي للنفط.

وأضاف المهندس صنع الله:” إن شركة الخليج العربي للنفط هي إحدى أهم شركات القطاع وهي من شركاتها الرائدة وتزخر بالخبرات الوطنية التي ستمكنها من تحقيق المستهدفات رغم التحديات، وهي من أيقونات القطاع التي ساهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني”.