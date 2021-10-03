لودريان: احترام الجدول الزمني للانتخابات في ليبيا أمر لا بد منه 

العنوان – باريس

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن احترام الجدول الزمني للانتخابات في ليبيا أمر لا بد منه.

وأضاف لودريان – نقلا عن قناة العربية – أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يجب أن تنجز في 24 ديسمبر من هذه السنة، مؤكدًا أن هذا التاريخ حددته خارطة الطريق التي يدعمها مجلس الأمن.

وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أن تبني مجلس النواب الليبي قانون انتخاب الرئيس يشكل تقدما مهما، مشجعًا على تبني كل التشريعات الضرورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وتابع لودريان :”مصممون مع شركائنا الأوروبيين والدوليين على وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا، وهذا الأمر يمر عبر التطبيق الكامل لوقف إطلاق النار الذي ينص على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة”.

ولفت الوزير الفرنسي إلى أنه حول هذين الهدفين سينعقد في العاصمة الفرنسية باريس مؤتمر في 12 نوفمبر المقبل.