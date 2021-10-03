ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

03 October, 2021

قالت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم الأحد، إن مجموعات من المقاتلين الأجانب خرجت بالفعل من ليبيا.

ووصفت المنقوش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي ،هذه الخطوة بأنها “بداية بسيطة جدا”.

وقالت الوزيرة المنقوش: “الخبر صحيح، وهي بداية بسيطة جدا، ومازلنا نسعى لخروج أعداد أكبر” ،وتابعت: “لازلنا نسعى إلى تنظيم أكبر وشامل لخروج المرتزقة”.

وأكدت المنقوش على ضرورة خروج كافة المقاتلين و القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.