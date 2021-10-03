الدبيبة ينسج مسرحية مضللة للتلاعب بعقول الليبيين

العنوان – طرابلس

كشف نشطاء ليبيون عن عملية نصب على المواطنين عبر منصة “حكومتنا” على موقع “فيسبوك” التابعة لوزير الدولة لشؤون الإعلام ومدير قناة النبأ السابق وليد اللافي.

وتمثلت عملية النصب التي كان بطلها رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، ومن سيناريو وحوار وإخراج وليد اللافي، والموظف في وزارة الشباب أنور قرباج في تمثيل مشهد درامي لزيادة شعبية الدبيبة.

صور|| نشطاء ليبيون يكشفون عملية نصب على المواطنيين عبر منصة الحكومة التابعة لوزير الدولة لشؤون الاعلام ومدير قناة النبأ السابق وليد اللافي. – عملية النصب سيناريو وحوار وإخراج وليد اللافي، وبطولة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة والموظف في وزارة الشباب أنور قرباج. ⤵️ يتبع pic.twitter.com/aeT8tHZgPR — أيمن سعد (@Ayman6900) October 3, 2021

وادعى الموظف في وزارة الشباب أنور قرباج خلال المشهد التمثيلي أنه يشكو الجوع والفقر أمام الدبيبة خلال تفقده منطقة قرقارش، في العاصمة طرابلس.

واتضح في وقت لاحق أن هذا الشخص “قرباج” هو موظف لدى وزارة الشباب وأن هدف عملية النصب زيادة شعبية الدبيبة وإظهاره بمظهر المنقذ المنتظر لليبيا منذ عشر سنوات.