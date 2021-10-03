ليبيا الان

الدبيبة ينسج مسرحية مضللة للتلاعب بعقول الليبيين

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس 

كشف نشطاء ليبيون عن عملية نصب على المواطنين عبر منصة “حكومتنا” على موقع “فيسبوك” التابعة لوزير الدولة لشؤون الإعلام ومدير قناة النبأ السابق وليد اللافي. 

وتمثلت عملية النصب التي كان بطلها رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، ومن سيناريو وحوار وإخراج وليد اللافي، والموظف في وزارة الشباب أنور قرباج في تمثيل مشهد درامي لزيادة شعبية الدبيبة. 

وادعى الموظف في وزارة الشباب أنور قرباج خلال المشهد التمثيلي أنه يشكو الجوع والفقر أمام الدبيبة خلال تفقده منطقة قرقارش، في العاصمة طرابلس. 

واتضح في وقت لاحق أن هذا الشخص “قرباج” هو موظف لدى وزارة الشباب وأن هدف عملية النصب زيادة شعبية الدبيبة وإظهاره بمظهر المنقذ المنتظر لليبيا منذ عشر سنوات.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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