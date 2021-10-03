ليبيا تستعد للمشاركة في المنتدى الاقتصادي التجاري التركي

تشارك ليبيا في فعاليات المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي الثالث، الذي تستضيفه إسطنبول.

ويعد المنتدى المقرر إطلاقه يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من الشهر الجاري، مساحة مفتوحة للمشاركين في الفعاليات الاقتصادية بالقطاعين العام والخاص بالبلدان الأفريقية وتركيا.

كما يهدف لبحث وبناء حزمة من التوصيات التي من شأنها الرفع بالنشاط الاقتصادي استنادا إلى الواقع المبني على تجارب خاصة، إلى جانب تنمية وتطوير العلاقات القائمة بين رجال الأعمال في البلدان المشاركة.

ومن جهتها دعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس منتسبي الغرفة إلى المشاركة في فعاليات المنتدى.

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