مستشهدة بتصريحات الإخواني المشري.. وزارة الدفاع التركية: لسنا قوة أجنبية في ليبيا

أكدت وزارة الدفاع التركية استمرار ما أسمته “أنشطة التدريب والمساعدة والتعاون العسكري في ليبيا” بناء على الاتفاقية الثنائية الموقعة مع ما يسمى “حكومة الوفاق” المنتهية ولايتها.

وزعمت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي، أن “تركيا ليست قوة أجنبية في ليبيا”، قائلة إنها “موجودة بدعوة رسمية من خلال الاتفاقية الثنائية الموقعة مع حكومة الوفاق”.

وأشار البيان إلى تصريحات رئيس ما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري”، الإخواني خالد المشري، التي ذكر فيها أن السلطات المنتخبة فقط هي التي يحق لها إخراج القوات التركية من ليبيا.

وادّعت وزارة الدفاع التركية، وفقا للبيان، أن “أنقرة تهدف لضمان سلامة أراضي ليبيا ووقف دائم لإطلاق النار”، زاعمة أنها “منفتحة على الحوار من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة”، بحسب زعمها.

وشددت وزارة الدفاع التركية على “استمرار أنشطتها في ليبيا وفقا للقانون الدولي وفي إطار الاتفاقيات التي وقعت مع الحكومة الشرعية في ليبيا المعترف بها من قبل الأمم المتحدة”، بحسب البيان.

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