ضبط تاجر مخدرات في تاجوراء بـ«قرصة حشيش»

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مكتب تحريات تاجوراء، من ضبط مواطن يقوم بجلب وترويج مخدر الحشيش، من الخمس إلى تاجوراء.

وقال بيان صادر عن المكتب: “وردت معلومات مصدرية بوجود شخص ليبي الجنسية يقوم بجلب وترويج مخدر الحشيش من مدينة الخمس إلى مدينة تاجوراء”.

وأضاف البيان “تم تشكيل فريق عمل للتحري وجمع المعلومات وبعد التأكد من صحة المعلومة تم إعداد كمين محكم بعملية بيع وشراء معه بقيمة (22000 د. ل) مقابل كيلو جرام من مخدر الحشيش فتم ضبطه متلبساً وبحوزته عدد (4 قطع) يشتبه في كونها من مخدر الحشيش وبما يعرف شعبياً بالقرصة.

وتابع “اتخذت الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات”.