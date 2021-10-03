دورة لإعداد المدربين المتعاونين مع مكتب الإدارة الانتخابية بترهونة ومسلاتة

أطلق مكتب الإدارة الإنتخابية ترهونة مسلاتة، اليوم الأحد، دورة لتدريب المدربين الأساسيين والمتعاونين مع المكتب في إطار الاستعدادات الخاصة بالمرحلة المقبلة لخطة المكتب للتجهيز للانتخابات المقبلة.

وقال منسق التوعية والإعلام بمكتب الإدارة الإنتخابية ترهونة مسلاتة، عبدالحميد ناجي لـ«بوابة الوسط» إن هذه الدورة تأتي ضمن استعداد المكتب لعملية توزيع بطاقات الناخبين واستكمالاً لتنفيذ خطة التدريب الخاصة بتوزيع بطاقة الناخب.

وذكر ناجي أن المرحلة الثانية من الخطة تستهدف تدريب المدربين الأساسيين والمتعاونين بالمكتب البالغ عددهم 10 مدربين، لتعريفهم بالإجراءات الخاصة بعملية توزيع البطاقات داخل مراكز التوزيع التابعة للمكتب والبالغ عددها 69 مركز توزيع.

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