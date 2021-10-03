عقيلة صالح يلتقي وفدًا من قبيلة العواقير 

العنوان – القبة

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن رئيس المجلس عقيلة صالح التقي اليوم الأحد بمكتبه في مدينة القبة وفداً من قبيلة العواقير.

وأضاف بليحق عبر حسابه على “فيسبوك” أن اللقاء تناول عدد من القضايا الوطنية، في مقدمتها تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وفد قبيلة العواقير استعرض مع المستشار عقيلة صالح دوره ودور مجلس النواب في دعم تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإجرائها في موعدها نهاية العام الجاري لتحقيق إرادة الشعب الليبي من خلال صندوق الاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة.