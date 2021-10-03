أفريكا بوست: قانون “استقرار ليبيا” الأمريكي خطوة للدفع لحل ديبلوماسي للصراع ودعم الشعب الليبي

ليبيا- سلط تقرير إخباري نشرته صحيفة “أفريكا بوست” الإفريقية الضوء على قانون “استقرار ليبيا” الذي أقره مؤخرًا مجلس النواب الأميركي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن القانون الذي حمل الرمز “أتش آر 1228” يمثل خطوة لدفع حل ديبلوماسي للصراع في ليبيا ودعم الشعب الليبي؛ إذ يمكن بموجب “استقرار ليبيا” للولايات المتحدة معاقبة من يحول دون الحل والدعم.

وأضاف التقرير: إن القانون يسمح للإدارة الأميركية بمعاقبة أجانب يقودون أو يوجهون أو يدعمون مشاركة حكومية أجنبية معينة في ليبيا، ومن يتحملون منهم مسؤولية القيام أو التؤاطؤ بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان معترف بارتكابها في البلاد دوليا.

وتابع التقرير: إن الولايات المتحدة ستتمكن وفقًا للقانون من تقديم الإغاثة الإنسانية لليبيين والمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، والدفاع عن الحكم الديموقراطي والانتخابات والمجتمع المدني، وإشراك المؤسسات المالية الدولية لدفع الانتعاش الاقتصادي وتحسين الإدارة المالية للقطاع العام.

وبين التقرير أن القانون سيسمح لواشنطن وسلطاتها بمساعدة ليبيا على استرداد الأموال المسروقة ومعاقبة مفسدي العملية السياسية والاستقرار فيها ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع وإنهاء التدخل الأجنبي وإعادة الإعمار.

ترجمة المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية