التكبالي: الدبيبة جاء بأجندة خاصة ويريد أن يغرق البلاد ويقسمها ومجلس الدولة لا يمثّل إلى الإخوان

حمّل عضو مجلس النواب، علي التكبالي، البرلمان مسؤولية وجود وتجاوزات ما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري”، مبينا أن مجلسه أعطى لما وصفه بـ”المجلس الموازي” الشرعية في كل ما يفعله الآن عندما وافق بالجلوس مع أعضائه على مائدة الحوار أيام المبعوث الأممي السابق برناردينو ليون.

التكبالي، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أشار إلى إن “المشكلة بدأها مجلس النواب أو الوفد الذي ذهب للحوار في تلك الأيام”، مضيفا: “المعضلة الحقيقية الآن أن هناك جسم أطلق على نفسه اسم المجلس الأعلى للدولة، يعتبر نفسه مجلس شيوخ، ويريد أن يكون شريكا لمجلس النواب، وليس شريك فقط بل حاكما عليه”.

وذكر أن ما يراه الآن مجلس النواب من “الدولة الاستشاري” هو نِتاج لما فعلوه في السابق، مردفًا بقوله: “مشكلتهم أنهم رضوا بأن يكون الإخوان هم الشريك، حتى كتلة الـ 94 التي كانت تناهض الإخوان تركوها ورضوا بما أتو به هؤلاء”.

وتساءل التكبالي: “هل من جلسوا مع الإخوان وأعطوهم الشرعية هم فعلًا وفد مجلس النواب؟ أم أن هناك ضغوطا فرضت عليهم لكي تجد في المستقبل ما ترتكز عليه وتمنع مجلس النواب من الذهاب إلى سلام حقيقي؟”، مؤكداً على أن مجلس الدولة لا يمثل إلا جماعة الإخوان.

ولفت التكبالي إلى أن خروج كتلة 94 أثر سلبًا على المشهد السياسي بشكل عام، وأصبح مجلس الدولة يخضع للإخوان بعد ما كان منقسمًا بين التيار الوطني الحر وبينهم.

وأردف بأن “مجلس النواب يريد الآن التملص من مجلس الدولة، ولن يحدث ذلك إلا إذا قالوها صراحة “هذا المجلس لا يمثل أحدًا إلا إذا أتى بكتلة 94 ورأينا مجلس حقيقي”، لافتًا إلى أن المشكلة داخل مجلس النواب أنه ليس هناك شُجعان لتقول الحقيقة”، على حد قوله.

وتابع: “عندما ذهبوا إلى بوزنيقة اعترفوا بهم ثانيا، والآن يتكلمون ويقولون لن نسمع كلام هذا المجلس، كيف ذلك وأنتم اعترفتم بهم وبشرعيتهم في المرتين”.

وواصل: “مجلس النواب يحاول الآن أن يجلس مع هؤلاء ويعتقد أنه سوف يتفق معهم، حتى وإن اتفقوا فلن يتم تنفيذ ما اتفقوا عليه وسوف ينقضه الإخوان، فنحن نعرف من هم الإخوان المسلمين وماذا يفعلون، نحن لا نثق بهم أبدًا”.

وأكد التكبالي أن الإخوان لا يريدون دولة، بل يريدون فوضى يحكموها هم فقط، مشيرًا أن حديث السفير الأمريكي عن حوار المغرب هو مجرد إنشا أكثر منه ملزم.

وبين أن ليبيا مشكلتها أكبر مما تبدو عليه، والليبيون لا يستطيعون الجلوس مع بعضهم للحوار، ولن يجلسوا أبدًا ما دام هناك مليشيات في الغرب.

ووجه رسالة إلى الشباب منتقدي مجلس النواب، قائلًا: “مجلس النواب هو مجلس تشريعي ولا يملك المال، نحن ندفع الأموال من جيوبنا الخاصة، نذهب لأمريكا ونقارع الإخوان، ونبحث عن الأموال المنهوبة، وكل هذا من جيوبنا الخاصة، أنتم لا ترون التهديد بالاغتيالات ولا تلك المعوقات التي يضعونها أمامنا ولا كيف يلغون قراراتنا”.

وكشف التكبالي أن مجلس النواب ليس جسما متماسكا كما يرى البعض، ولا يستطيع أن يفعل شيئا لأنه منقسم من الداخل، مشيرًا إلى أن من يتحدث عن وجود كتل داخل المجلس هو “كذاب”، لأن الكتلة الوحيدة الموجودة هي التي تشكل من الغرب، والذين أتوا بهم أصحاب المال ممن يدفعون.

ويرى أن الشعب هو المسؤول الأول والأخير عن اختياره لذلك عليه أن يعرف من يختار جيدا، وحتى لو قام باختيار مجلس جديد فلن يكون كما نريد.

وجدد التأكيد أن مجلس الدولة يعمل على عرقلة العملية السياسية في ليبيا، ويتصرف بحنكة وسياسة مدروسة ولهم من المال ما يستطيعون أن يشتروا به كل أحد.

وانتقل بحديثه عن رئيس تسيير الأعمال عبد الحميد الدبيبة، مؤكدا أنه يأتي بأجندة خاصة ويريد أن يغرق البلاد ويقسمها، وحديثة عن برقة البيضا هو خير دليل على ذلك.

وتساءل “كيف لرجل يمثل حكومة وحدة تمثل كل الليبيين، أن يتحدث عن الشرق والغرب ولا يعطي للجيش رواتب، ويتصرف وكأنه هو الشخص الوحيد”، متابعا أن من يساعد الدبيبة على اتخاذ هذه المواقف وتنفيذ أجندته الخاصة ويقف ورائه، هو محافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال الصديق الكبير.

ولفت إلى أن أحد أفراد طبرق تواصل معه للتصويت بأن يكون علي الدبيبة هو الرئيس، قائلا: “أيضًا أتت به دوله وتريد أن تفرضه علينا، وكيف نقول على ليبيا دولة في ظل كل تلك الأحداث؟ وماذا يفعل مجلس النواب؟”.

وأردف بأن السلطة الحقيقة في ليبيا هم الغرب، ولا يملك مجلس النواب سوى أن يصدر القوانين التي لا تطبق.

وأفاد بأن جماعة الإخوان المسلمين ليسوا الوحيدين في المشهد، فهناك أيضًا المقاتلة التي أتت برئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وليس الدبيبة فقط.

وحول قانون الاستقرار، يرى التكبالي أنه يمكن أمريكا من السيطرة والتحكم بزمام الأمور، لافتًا إلى أن هذا العصر هو عصر سقوط العرب كما توقعت فرنسا من قبل بعد الهجوم على العراق وقالت لم يعد هناك عالم عربي.

وبيّن التكبالي أنه منذ سقوط الاتحاد السوفيتي وتفكيكه لم يعد هناك قوة مناوئة لأمريكا، والدول التي كانت تعتمد على استخبارات الاتحاد السوفيتي وعلى سلاحه لم تعد لها من يساندها أمام القوى الغربية الكبرى.

وأكمل: “نحن الآن نعيش هذا العصر في أسوء حالاته، والذين يقولون إن الليبيين يستطيعون أن يحلوا مشكلتهم بيدهم هم مخطئون، لأننا كنا نفكر ذلك، وحضور أمريكا إلى ليبيا لحل مشكلتها، هو أسوأ الحلول لأننا لا نستطيع أن نعتمد على 20 دولة لكي تحل مشكلتنا”.

وأوضح أن الشعب الليبي والدولة في العموم ليست في حالة تستطيع فيه أن تجابه أحدًا أو ترفض مقترحًا، معللًا ذلك “بأننا فقدنا وعي الشعب ككل، وتغيرت الناس والمال أصبح كل شيء، وما فعلوه في ليبيا هو إضعافها وإفقار أهلها للقبول بأي شيء يعرض عليهم.

وأكد أن ليبيا ليست في حاجه إلى قانون الاستقرار كجوهر، ولكن قاموا بوضعه حتى يتمكنوا من إخراج الخصوم وتصبح أمريكا هي اليد العليا الوحيدة في ليبيا.

وأشار إلى أن القانون ربما سيعمل على إخراج المرتزقة كبداية، ولكن سيحدد بعد الانتخابات لإخراج تركيا، مضيفًا أن تركيا ستظل موجودة ولن تخرج وهي التي تأتي بالسلاح حتى الآن.

واختتم بالتأكيد أنه مع وجود كل هذا الحقد والحسد والكراهية والدم والأجندات بين الليبيين، لن يجلس الليبيين على طاولة حوار بناء لنتفق لأنه دائما متفرقين وظنوا أنفسهم متكاتفين.

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