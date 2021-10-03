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رئيس مكافحة الفساد يناقش تفعيل فرع الهيئة بغات

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اجتمع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نعمان الشيخ، مع رئيس فرع الهيئة بمدينة غات عيسى محمد خابو أبو، وذلك لمناقشة ومتابعة سير عمل الفرع والموظفين.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فإن ذلك يأتي ذلك في إطار تفعيل فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمدينة غات ووضع استراتيجية عمل وتنسيب الموظفين للفرع .

من جانبه، طالب رئيس الهيئة، بالإسراع في استكمال ما اتفق عليه خلال الاجتماع من التجهيزات حتى يتسنى للموظفين القيام بواجبهم المنوط إليهم أسوة بالفروع الاخرى، حيث أكد “عيسى” أن الفرع سيباشر عمله بكافة طاقته خلال الأيام المقبلة.

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تفعيل فرع الهيئة بغات رئيس مكافحة الفساد مناقشة

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صحيفة الساعة 24

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